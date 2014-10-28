المؤتمر: قرار الرئيس بعودة الجيش لحماية مؤسسات الدولة جاء فى الوقت المناسب

رحب الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، بقرار الرئيس ” عبد الفتاح السيسي ” عودة القوات المسلحة لحماية المؤسسات العامة والحيوية في البلاد مثل ابراج الاتصالات ومحطات الكهرباء والمنشآت الهامة ويعتبرة جاء فى وقتة للتصدى للعمليات الإرهابية التى تستهدف أمن وإستقرار البلاد .

واضاف رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم، ان هذا القرار بقانون جاء فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الإستقرار من أجل البناء والتنمية وإنهاء الخطوة الأخيرة من خريطة المستقبل ، وبالتالى رأت القيادة السياسية أهمية معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في تأمين البلاد فى المرحلة القادمة .

وتابع رئيس حزب المؤتمر ، أن الحزب يدعم جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى إتخذها مؤخرا فى مواجهة الإرهاب ، ودعا الشعب المصرى العظيم الذى أبت خلال السنوات الماضية انه قادر على صنع المعجزات ، أن يستمر على دعمة للقيادة السياسية حتى نصل لبر الأمان .