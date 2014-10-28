أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المؤتمر: قرار الرئيس بعودة الجيش لحماية مؤسسات الدولة جاء فى الوقت المناسب

Google+ Print
المؤتمر: قرار الرئيس بعودة الجيش لحماية مؤسسات الدولة جاء فى الوقت المناسب المؤتمر: قرار الرئيس بعودة الجيش لحماية مؤسسات الدولة جاء فى الوقت المناسب

رحب الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ، بقرار الرئيس ” عبد الفتاح ” عودة القوات المسلحة لحماية المؤسسات العامة والحيوية في البلاد مثل ابراج الاتصالات ومحطات الكهرباء والمنشآت الهامة ويعتبرة جاء فى وقتة للتصدى للعمليات الإرهابية التى تستهدف أمن وإستقرار البلاد .

واضاف رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم، ان هذا القرار بقانون جاء فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الإستقرار من أجل البناء والتنمية وإنهاء الخطوة الأخيرة من خريطة المستقبل ، وبالتالى رأت القيادة السياسية أهمية معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في تأمين البلاد فى المرحلة القادمة .

وتابع رئيس حزب المؤتمر ، أن الحزب يدعم جميع قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى إتخذها مؤخرا فى مواجهة الإرهاب ، ودعا الشعب المصرى العظيم الذى أبت خلال السنوات الماضية انه قادر على صنع المعجزات ، أن يستمر على دعمة للقيادة السياسية حتى نصل لبر الأمان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين