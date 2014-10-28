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الحزب الشيوعى العراقى يعزى العالم الإسلامى بمناسبة ذكرى اسشتهاد “الحسين”

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الحزب الشيوعى العراقى يعزى العالم الإسلامى بمناسبة ذكرى اسشتهاد “الحسين” الحزب الشيوعى العراقى يعزى العالم الإسلامى بمناسبة ذكرى اسشتهاد “الحسين”

الحزب الشيوعي العراقى

قام أعضاء الحزب الشيوعى العراقى بمنطقة الكاظمية وهى أحد مناطق العاصمة العراقية بغداد بتعليق لافتات باسم الحزب تعزى العالم الإسلامى بذكرى استشهاد رائد السلم والعدل ابا الشهداء الإمام الحسين بن على عليه السلام على حسب وصفهم.

ويعتبر الحزب الشيوعى العراقى من الأحزاب “العلمانية” العريقة على الساحة السياسية العراقية الذي لعب دورا مهما في التاريخ السياسي الحديث في العراق وبالرغم من معارضته لحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلا أنه كان من الرافضين للحصار الأقتصادي الذي فرض على العراق عقب الاجتياح العراقي للكويت وعارض فكرة غزو العراق من قبل قوات التحالف في عام 2003ولكن الحزب شارك في العملية السياسية في عراق ما بعد صدام حسين ولكنه حصل على عدد قليل من الأصوات في الانتخابات العراقية.

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