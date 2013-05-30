أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"المصري الاجتماعي" بأسيوط: وزن مصر الدولي تراجع في عهد مرسي

Google+ Print
"المصري الاجتماعي" بأسيوط: وزن مصر الدولي تراجع في عهد مرسي "المصري الاجتماعي" بأسيوط: وزن مصر الدولي تراجع في عهد مرسي
هلال عبدالحميد: إثيوبيا استخفت بمرسي وحولت مجرى النيل

كتب : سعاد أحمد منذ 28 دقيقة

قال هلال عبدالحميد عضو المكتب السياسي وأمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن وزن الدولي تراجع في عهد مرسي عنه في عهد مبارك.

وأضاف عبدالحميد، أنه رغم إهمال مبارك للعلاقات المصرية الإفريقية إلا أن إثيوبيا لم تأخذ بفكرة بناء سد النهضة بجدية في عهده، بينما اتخذت قرار تحويل مجرى النيل والرئيس مرسي في زيارة رسمية لها، ما يدل على استخفاف إثيوبيا بزيارة الرئيس خاصة وأن استقبال الرئيس المصري بإثيوبيا كان مخزيا ولا يعبر عن وزن مصر.

وعارض عبدالحميد ما تردد عن اتخاذ قرارات بضرب إثيوبيا عسكريا، مؤكدا أن الحل هو استخدام قوة مصر الناعمة ومشاركة إثيوبيا في توفير احتياجاتها من المياه والكهرباء دون المساس بحصة مصر.

وقال عبدالحميد إن القوة الرسمية تراجعت وبعض القوى الصاعدة من التيارات الدينية تتعامل مع إفريقيا بشكل عقائدي لا مصلحي لدرجة أن أعضاء مجلس الشعب المنحل رفضوا الوقوف عندما كانت تعزف السلامات الوطنية لدول إفريقيا أثناء زيارة وفد من المجلس المنحل لدول إفريقيا، ما شكل إهانة لهذه الدول، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقوم الكنيسة بدور فعال في هذه الأزمة كما كانت تفعل دائما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد