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Fury الأول عربياً

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Fury الأول عربياً Fury الأول عربياً

الثلاثاء 28-10-2014 11:59

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، عودة فيلم The Maze Runner الى المرتبة الخامسة حيث حصد 12.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Dracula Untold الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 14.7 مليون دولار، وبقي فيلم Gone Girl في المرتبة الثالثة حاصداً 18.4 مليون دولار، وعاد فيلم Lucy الى المرتبة الثانية مع 19.6 مليون دولار وتقدّم فيلم Anabelle من المرتبة الخامسة الى الأولى حيث حصد 26.5 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم The Book of Life الى المرتبة الخامسة مع 19.8 مليون دولار، وتراجع فيلم Gone Girl من المرتبة الثالثة الى الرابعة حيث جمع 11 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم Fury من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث حصد 13.3 مليون دولار، ودخل فيلم John Wick في المرتبة الثانية مع 14.4 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم Ouija مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 19.8 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Gone Girl الى المرتبة الخامسة مع 3432 مشاهد، وتراجع فيلم The Judge الى المرتبة الرابعة حيث شاهده 3627 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Anabelle الى المرتبة الثالثة مع 4335 مشاهد، ودخل فيلم Love Rosie في المرتبة الثانية مع 5231 مشاهد، ودخل أيضاً فيلم Fury مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 9958 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم Left Behind الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 6450 شخص، وتراجع فيلم Dracula Untold الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 8418 شخص، وتراجع أيضاً فيلم Gone Girl من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 14917 شخص، ودخل فيلم The Boxtrolls في المرتبة الثانية مع 19445 مشاهد ودخل أيضاً فيلم Fury مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 69036 شخص.

في ، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم The Maze Runner حيث 619 ألف جنيه، وتراجع فيلم "عمر وسلوى" الى المرتبة الرابعة حاصداً 669 ألف جنيه، ودخل فيلم "النبطشي" مباشرة في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 853 ألف جنيه، وما بقي فيلم "واحد صعيدي" في المرتبة الثانية مع مليونين و 397 ألف جنيه وتمكن فيلم "الجزيرة 2" الاحتفاظ بالمرتبة الأولى للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن حصد 4 مليون و 133 ألف جنيه.

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