أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زوجة روبي وليامز تنجب طفلاً

Google+ Print

الثلاثاء 28-10-2014 15:16

أنجبت Ayda Field، زوجة النجم المميز Robbie Williams، طفلاً مساء أمس الإثنين، هو الطفل الثاني لهما بعد Theodora Rose البالغة من العمر سنتين.

وقد أمضى Robbie الـ14 ساعة المنصرمة وهو ينشر مقاطع لزوجته على صفحته الخاصة في اليوتيوب، أثناء خوضها مرحلة الولادة.

كما أظهر النجم جانبه المرح حيث كان يغني لزوجته وهي في المخاض، كما التقط صوراً لحذائها المميز الذي كانت ترتديه أثناء الولادة وكأنها في سهرة، معلقاً أن Ayda لا تدخل المخاض إلا بكامل أناقتها.

بدورها، تفاعلت زوجته معه بهذه الأجواء السعيدة التي استقبلا فيها ابنهما.

وقد ختم Robbie مقاطع الفيديو التي نشرها، بمقطع قال فيه " لم أشعر يوماً بالحب مثل الآن، لم أشعر يوماً بالفخر بزوجتي مثل الآن، لقد كانت أكثر من مذهلة".

يذكر أن النجم Robbie Williams، البالغ من العمر 40 عاماً، تزوج Ayda Field عام 2010.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي