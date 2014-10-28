زوجة روبي وليامز تنجب طفلاً

أنجبت Ayda Field، زوجة النجم المميز Robbie Williams، طفلاً مساء أمس الإثنين، هو الطفل الثاني لهما بعد Theodora Rose البالغة من العمر سنتين.

وقد أمضى Robbie الـ14 ساعة المنصرمة وهو ينشر مقاطع فيديو لزوجته على صفحته الخاصة في اليوتيوب، أثناء خوضها مرحلة الولادة.

كما أظهر النجم جانبه المرح حيث كان يغني لزوجته وهي في المخاض، كما التقط صوراً لحذائها المميز الذي كانت ترتديه أثناء الولادة وكأنها في سهرة، معلقاً أن Ayda لا تدخل المخاض إلا بكامل أناقتها.

بدورها، تفاعلت زوجته معه بهذه الأجواء السعيدة التي استقبلا فيها ابنهما.

وقد ختم Robbie مقاطع الفيديو التي نشرها، بمقطع قال فيه " لم أشعر يوماً بالحب مثل الآن، لم أشعر يوماً بالفخر بزوجتي مثل الآن، لقد كانت أكثر من مذهلة".

يذكر أن النجم Robbie Williams، البالغ من العمر 40 عاماً، تزوج Ayda Field عام 2010.