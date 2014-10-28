بعد تلويحه باللجوء إلى القضاء جو رعد يرد على محسن جابر

بعد أن قامت شركة عالم الفن بإرسال بيان إلى الصحافة، أعلنت فيه أن ثمة شائعات تقول إنّ الفنانة ميادة الحناوي وافقت أن يقوم أحد الفنانين بغناء أغنياتها ومنها على سبيل المثال أغان من ألحان الموسيقار بليغ حمدي، وأن هذه الأغنيات لا يستطيع أى مطرب آخر غناءها، إلا بعد موافقة الشركة التي اشترت كافة حقوق كلمات وألحان هذه الأغاني، وأنها لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية هذه الأغنيات وهذا التراث من العبث به صدر عن مكتب جو رعد الإعلامي البيان التالي:

يهم الفنان جو رعد أن يوضح ما يلي:

بالنسبة إلى بيان شركة عالم الفن أولاً أحب التأكيد على علاقة الاحترام المتبادل التي تربطني بصاحبها السيد محسن جابر الذي اجتمعت معه مؤخراً وكان لقاؤنا مثمراً.

ثانياً أقدر استخدام كلمة شائعات لأن كل ما قيل يندرج في إطار الشائعات طالما أنني والسيدة ميادة الحناوي لم نعلن عن فحوى تعاوننا بعد.

ثالثاً أنا أقر أن للشركة حقوق وأنه على كل فنان يغني من أغاني مكتبتها الموسيقية القيّمة أن يدفع الحقوق المتوجبة عليه وأن يسلك الطرق القانونية لذلك.

وأخيراً وإلى المصطادين في الماء العكر أقول انتظروا المؤتمر الصحفي الذي سيجمعني بالسيدة ميادة الحناوي قبل أن تبنوا أحكامكم على تخيلات لا أساس لها من الصحة.