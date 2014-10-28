صوفيا لورين تخسر الرهان أمام عمر الشريف

ذكرت النجمة العالمية Sophia Loren في مذكراتها الشخصية، المتوقع أن تطرح في الأسواق في الـ4 من شهر نوفمبر المقبل، أنها خسرت رهاناً أمام النجم المصري العالمي عمر الشريف أثناء تصويرهما لفيلم More Than a Miracle عام 1967.

وكتبت النجمة الإيطالية، البالغة من العمر 80 عاماً، "كنا نعاني خلال التصوير في روما من قلة جودة الطعام المحضّر لنا، وفي يوم ما نظر إليّ عمر الشريف بعينيه السوداوين وقال: "كيف تأكلين هذا الهراء؟ وتمنى في هذه اللحظة أن يتناول مسقعة باذنجان من إعداد والدته".

وأضافت نجمة الإغراء: "ضحكت بشدة من كلام عمر الشريف وأخبرته أن والدتي تعد أفضل مسقعة في العالم... لكنه سارع بالتأكيد أن والدته هي الأفضل في إعداد هذه الوجبة، لأشعر لحظتها أن روح التحدي امتلكتني وعرضت عليه الدخول معي في تحد حول من الأمهر في إعداد المسقعة.. والدتي أم والدته".

وبالفعل، وافق الممثل المصري على التحدي، وأحضر والدته إلى روما، وأخبرها أن فريق عمل الفيلم سيتناولون العشاء الأسبوع المقبل، وطلب منها إعداد المسقعة.

وفي المقابل، طلبت Sophia من والدتها إعداد المسقعة أيضاً من أجل العشاء، وكان من الصعب تحديد من هو الفائز، بحسب ما أوضحت النجمة ، حيث كان مذاق مسقعة والدة عمر الشريف ومسقعة والدتها متشابهين إلى حد كبير. لكن، في النهاية، وبعد مناظرة طويلة، كانت الفائزة في المسابقة والدة عمر الشريف.

يذٌكر أن علاقة مميزة جمعت الممثل المصري عمر الشريف و Sophia Loren، التي تعتبر أن بينهما العديد من الأمور المشتركة، فكلاهما من منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويفضلان نفس أصناف الطعام ونفس العطور والألوان.