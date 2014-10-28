اشتباكات بالأيدي بين «أهالى المجنى عليهم» و«شهود النفى» فى «مذبحة بورسعيد»

وقعت اشتباكات بالأيدي بين أهالى االمجنى عليهم فى مذبحة «استاد بورسعيد» وشهود النفى فى القضية، وذلك بعد أن أعلنت المحكمة القرار بالتأجيل، حيث اندلعت الاشتباكات بين الطرفين، واتهمهم الأهالى بأنهم تلقوا أموالاً من القوات الأمنية لتغيير شهادتهم أمام هيئة المحكمة.

وبعد تلك الاشتباكات تدخلت القوات الأمنية للفصل بين الطرفين، وقامت بإخلاء القاعة من المتواجدين بها.

كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، قد قررت تأجيل جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد»، التي راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب ألتراس أهلاوي، واتُّهم فيها 73، بينهم 9 قيادات أمنية، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة في الدوري بين فريقي الأهلي والمصري، إلى جلسة الثلاثاء 22 نوفمبر.