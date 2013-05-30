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افتتاح مقر الائتلاف الوطني لحرية الإعلام بوسط القاهرة

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افتتاح مقر الائتلاف الوطني لحرية الإعلام بوسط القاهرة افتتاح مقر الائتلاف الوطني لحرية الإعلام بوسط القاهرة
رجائي الميرغني: الصحافة والإعلام وجهان لعملة واحدة

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

أكد رجائي الميرغني المنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الإعلام، أن العمل الصحفي والإعلامي وجهان لعملة واحدة يكملان بعضهما من أجل نقل الحقيقة للمواطنين بغض النظر عن طبيعة الوسائط سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه الائتلاف بمناسبة افتتاح المقر الرسمي للائتلاف بوسط القاهرة وحضره لفيف من الإعلاميين والصحفيين وممثلي المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة.

ووجه الميرغني ـ في بداية الاحتفال ـ الشكر لكل أعضاء الائتلاف الذين أسهموا بجهدهم ووقتهم في بلورة أهدافه وإنجاز برامجه وأنشطته منذ تأسيسه في أعقاب ثورة 25 يناير، مؤكدا أهمية تضافر جهود المنظمات المدنية والنشطين الإعلاميين لمواجهة التحديات الصعبة التي تهدد حرية الصحافة في الوقت الجاري.

من جهته، أكد جمال عيد عضو اللجنة التنسيقية للائتلاف أن حرية الصحافة والإعلام جزء أساسي من حرية التعبير وأنه لايجوز الفصل بينهما، مشددا على أن الائتلاف حرص منذ تأسيسه على وضع خارطة طريق لتحقيق طموحات الشعب وأبناء المهنة في إعلام يتمتع بالحرية والاستقلال.

بدوره، قال محمود عطية عضو اللجنة التنسيقية للائتلاف إن الائتلاف فى المرحلة المقبلة سيقوم بدور كبير فى الدفاع عن حرية العمل الصحفى والإعلامى وأنه من خلال المقر الجديد للائتلاف سيتاح لجميع اعضائه عقد فعاليات وأنشطة وورش عمل للنهوض بالعمل الإعلامي.

وتناول كل من الكاتب الصحفى خالد السرجانى وطاهر أبو النصر المحامى عضو اللجنة التنسيقية للائتلاف في كلمتهيما الخطوات التى مر بها إنشاء الائتلاف ودوره في تعزيز المبادرات والجهود المبذولة في اتجاه تحرير الإعلام المصري من كافة القيود وتطوير عمل قاعدة الاستقلال والمهنية.

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