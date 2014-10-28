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مورينيو يؤكد مشاركة صلاح مع تشيلسي بكأس الرابطة

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مورينيو يؤكد مشاركة صلاح مع تشيلسي بكأس الرابطة مورينيو يؤكد مشاركة صلاح مع تشيلسي بكأس الرابطة

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي مشاركة محمد صلاح الدولي المصري مع فريقه أمام شوروسبري تاون في الدور الرابع من كأس الرابطة.

ويحل تشيلسي ضيفا على شوروسبري أحد فرق الدرجة الرابعة الإنجليزية (ليج تو) ويحتل المركز الرابع في جدول البطولة التي تأتي بعد الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج)، شامبيونشيب، وليج وان.

وقال مورينيو في تصريحات نشرتها صحيفة (إندبندنت) الإنجليزية: "نحن في ورطة، شوروسبري فريق ليس سهلا كما يقال، فهو يقدم بطولة جيدة حتى الآن واليوم بالنسبة له سيكون كبيرا .. نعلم هذا".

شوروسبري أطاح ببلاكبول وليستر سيتي ونورويتش سيتي قبل الوصول للدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأضاف "نعاني من غيابات كثيرة للإصابات، وشوروسبري لن يكون ودودا .. ونحترم أي فريق نواجهه".

صحيفة: مورينيو يدفع بصلاح وتشك في كأس الرابطة .. وغياب كوستا

وأتم مورينيو "نحن في موقف صعب، ولكن إذا نظرت للقائمة التي لم تشارك أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي ستجد أنها تضم محمد صلاح، أندري شورله، كورت زوما وأكي .. هؤلاء بكل وضوع سيشاركون في المباراة".

وتبدأ المباراة في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

شاهد || الدور الذي حصر فيه مورينيو محمد صلاح

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