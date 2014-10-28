أتليتكو: أدهشنا حصول ريال مدريد على جوائز من رابطة الليجا أكثر منا

مدريد (إفي): أكد رئيس أتليتكو مدريد الإسباني، إنريكي سيريزو، أنه شعر بالدهشة إزاء حصول ريال مدريد على جوائز أكثر من الروخيبلانكوس في "جوائز رابطة الدوري الإسباني" لكرة القدم لموسم 2013-2014 ، والتي تم الإعلان عنها.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء قال سيريزو "أدهشني حصول (ريال) مدريد على جوائز أكثر من أتليتكو، ولكن هناك لجنة ونحن نحترمها".

وأضاف: "سوف نحاول المنافسة على كل شيء خلال الموسم الحالي، ولكن الأمر سيكون صعبا"، مبينا أن فريق الروخيبلانكوس سيتمكن من تحقيق لقب ما في سلسلة البطولات التي ينافس عليها.

وعند سؤال الأرجنتيني دييجو سيمويني مدرب أتليتكو عن عدم حصول الفريق على جوائز كثيرة، أكد أنه ليس لديه تعليق حول هذا الأمر.

وكان أتليتكو قد حصد في جوائز رابطة الدوري الإسباني جائزتي لقب بطل الليجا، وأفضل مدرب، بينما فاز الملكي بخمس جوائز: حيث حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جوائز أفضل لاعب وأفضل مهاجم وأفضل هدف، وسيرخيو راموس (أفضل مدافع)، ولوكا مودريتش (أفضل لاعب خط وسط).