جبرائيل يلتقى أعضاء بمجلس اللوردات ببريطانيا لشرح العمليات الإرهابية الآخيرة في مصر

أكد الدكتورنجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان القاهرة أنه سيتوجه غدا الى العاصمة البريطانية لندن ومن المقرر ان يلتقى بعض من أعضاء مجلس اللوردات و سيتم شرح ما حدث من عمليات إرهابية يقوم بها التنظيم الدولى للاخوان ومذبحة العريش الآخيرة.

وأكد جبرائيل فى تصريحات له أنه سيحث المسئولين البريطانين على اتخاذ اجراءات جريئة ضد جماعة الاخوان باعتبارها جماعة ارهابية ومن المنتظر ايضا ان يحضر عدة لقاءات صحفية ،بالإضافة إلى زيارة للسفارة المصرية فى لندن وسوف يختتم زيارته بلقاء الجالية المصرية فى لندن .