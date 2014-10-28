محافظ القاهرة يتفقد بدء الأعمال الإنشائية بجراج روكسي

تفقد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، صباح الثلاثاء، موقع مشروع جراج روكسي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، لمتابعة بدء أعمال الحفر الإنشائية الفعلية بمرحلته الأولى، بعد إتمام الانتهاء من أعمال نقل وتحويل المرافق بكامل المساحة المخصصة لإقامة الجراج، والتي تصل لـ9 آلاف م2.

ويعد هذا المشروع ثانى الجراجات متعددة الطوابق التي تقيمها المحافظة بعد جراج التحرير، وسيتم إنشاؤه بمنطقة روكسى بمصر الجديدة وإدارته أوتوماتيكيًا (دون الاعتماد على العنصر البشرى) بنظام حق الانتفاع B.O.T لمدة 25 عامًا.

وأكد المحافظ أن هذا الجراج يعد أحد المشروعات القومية والاستثمارية العملاقة، ويسع لــ1700 سيارة بتكلفة تتراوح بين 150 ـ 200 مليون جنيه، ويأتي على مرحلتين، الأولى سيتم الانتهاء منها خلال 15 شهرًا من الآن بمساحات تسع لألف سيارة، وانطلقت بالفعل أعمال الحفر بعمق 28م، ثم تأتي المرحلة الثانية متداخلة مع الأولى وليس بعد الانتهاء منها حرصًا من الاستشاريين والشركة المنفذة على عدم التأثير على السيولة المرورية بالشوارع المحيطة بسبب أعمال الحفر أو غلق الشوارع.

وشدد المحافظ على مسؤولي تنفيذ المشروع بضرورة سرعة إعادة الشىء لأصله بمحيط موقع المشروع بعد انتهاء أعمال نقل وتحويل شبكات المرافق، مشيرًا إلى أن الجراج الجديد يتكون من 4 طوابق تحت سطح الأرض ويدار آليًا وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والسلامة البيئية والأمان، كنموذج لأول جراج من نوعه بمصر، يحقق زيادة في الانسياب المرورى بجميع الشوارع المحيطة بمنطقة مصر الجديدة، والذى تم اختيارها كموقع صائب للمشروع نظرًا لما تشهده من كثافة في الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، ويحقق أيضًا استعادة الوجه الحضارى والجمالى لمصر الجديدة كأحد الاحياء الراقية بالعاصمة.