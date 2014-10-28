طالب بالأزهر يتهم أفراد «فالكون» بضربه

اتهم طالب بجامعة الأزهر، الثلاثاء، أفراد أمن شركة «فالكون» المسؤولة عن أعمال التأمين، بالتعدي بالضرب، بعدما رفض الخضوع لعملية التفتيش خلال دخوله الجامعة.

ومن جانبها، منعت قوات الأمن المتمركزة أمام البوابة الرئيسية للجامعة، الصحفيين من التصوير، إلا بعد الحصول على تصاريح من رئيس الجامعة.

كما توافدت أعداد كبيرة من طالبات جامعة الأزهر، على البوابات الرئيسية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد «فالكون»، مما أدى إلى زيادة التزاحم، خاصة أمام بوابة كلية الدراسات الإنسانية.