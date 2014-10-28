كاتب إسرائيلي: العالم الإسلامي يشهد مجزرة ذاتية.. و«داعش» الدليل

اعتبر مقال تحليلي، نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن تنظيم «داعش» نجح فيما فشل فيه تنظيم «القاعدة».

ورأى كاتب المقال، بن درور، أن العالم الإسلامي يشهد مجزرة ذاتية لا علاقة لها إطلاقا بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال :«ظهور التنظيم قاد إلى أول بوادر التغيير في إعلام العالم الحر فيما يتعلق بالشرق الأوسط».

وتساءل :«لماذا الأغلبية العظمى من ضحايا داعش من المسلمين؟.. هذه الحقيقة ليست جديدة، فقد قتل الملايين في العالم الإسلامي دون أن يكون لذلك علاقة بإسرائيل، والفرق أنه في دارفور بالسودان مثلا حدثت المجزرة بعيدا عن الكاميرات، أما داعش فتتباهى بعمليات الذبح الجماعي وتسعى جاهدة لنشر صور ذلك».