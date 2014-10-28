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منتخب مصر: مصدومون من إصابة عمرو جمال.. هو الحاضر والمستقبل

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منتخب مصر: مصدومون من إصابة عمرو جمال.. هو الحاضر والمستقبل منتخب مصر: مصدومون من إصابة عمرو جمال.. هو الحاضر والمستقبل

عبر أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب عن صدمته من خبر إصابة عمرو جمال مهاجم الأهلي الدولي بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن الأهلي إصابة مهاجمه الواعد بقطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال مواجهة الأسيوطي يوم الاثنين في الجولة السادسة من الدوري المصري.

إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

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وقال نبيه لـFilGoal.com: "إصابة عمرو جمال خسارة كبيرة جدا جدا لمنتخب مصر، نحن مصدومون من هذا الخبر".

وتابع "عمرو جمال ليس لاعبا عاديا للمنتخب فهو من القوام الأساسي للفريق، ولن نقول أنه المستقبل فقط ولكن الحاضر أيضا لما يمثله من أهمية لمنتخب مصر والأهلي حاليا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهتين حاسمتين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 أمام السنغال في القاهرة، ثم تونس على ملعبها.

وأضاف نبيه "خسرنا جمال في أهم مباراتين للمنتخب، ولكننا سنبحث عن البديل المناسب خلال الفترة المقبلة، ونتمنى الآن له الشفاء العاجل".

وواصل متما "يجب أن نطمئنه ونقف بجواره لأننا نثق في قدرته على العودة أقوى من الأول، فهناك العديد من اللاعبين الكبار الذين مروا بهذا الموقف وعادوا أفضل".

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