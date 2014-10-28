إيقاف وليد سليمان 4 مباريات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف وليد سليمان جناح الأهلي 4 مباريات وتغريمه 5000 جنيه بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على حكم مباراة الأسيوطي سبورت.

وليد سليمان يعتذر لحكم الأسيوطي والأهلي

الأهلي يوقع عقوبة على وليد سليمان

بالفيديو - بعد واقعة وليد سليمان .. أبرز 5 حالات اشتباك مع الحكام

سليمان احتد بعنف على حكم المباراة شريف رشوان، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

وجذب الجناح الدولي قميص الحكم لأعلى، أثناء خروجه من الملعب.

وأبرز الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم العقوبة الموقعة على جناح الفريق الأحمر.

وبعد المباراة، أعلن سليمان في بيان صحفي اعتذاره لمنظومة كرة القدم ككل وشريف رشوان بشكل خاص عما بدر منه في أرض الملعب.

شاهد الطرد وجذب قميص الحكم