منتخب مصر: ضم وليد سليمان يتحدد بعد انتهاء الإيقاف

تواجد وليد سليمان جناح الأهلي مع منتخب مصر لن يكون مؤكدا بعد تعرضه للإيقاف لمدة أربع مباريات عقب اعتدائه على شريف رشوان حكم مباراة الأسيوطي.

بالفيديو - وليد سليمان يُطرد أمام الأسيوطي .. ويجذب قميص الحكم

وقال أسامة نبيه مدرب المنتخب لـFilGoal.com: "سيتم تحديد ما إذا كان الإيقاف أربع مباريات سيؤثر فنيا وبدنيا على وليد سليمان أم لا".

وأضاف "في حال عدم تأثره سيكون موجود مع المنتخب استعدادا لمواجهة السنغال ثم تونس".

وتلعب مصر مع السنغال يوم 15 نوفمبر ثم تونس 19 نوفمبر في الجولتين الحاسمتين للتأهل لأمم إفريقيا 2015.

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