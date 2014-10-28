الآثار : تحويل “وكالة قايتباي” لفندق تراثی وتطوير سور القاهرة الشمالي

أعلن الدكتور ممدوح الدماطی وزير الآثار عن بدء الوزارة فی تنفيذ مشروعي إعادة تأهيل وتوظيف وكالة قايتباي الأثرية بباب النصر وسور القاهرة الشمالي وذلك لأهمية هذا الموقع واستثماره اقتصاديا وسياحياً واجتماعيا.

وقال الدماطي – فی تصريح له اليوم – إن هذه الخطوة تأتي ضمن مشروع ترميم وتطوير القاهرة التاريخية كأحد أكبر مواقع التراث العالمي، مشيرا إلی أن المشروعين يأتيان في إطار تعاون الوزارة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حيث تتحمل وزارة الإسكان تكاليف كافة الدراسات والأبحاث التي ستتم لتطوير الوكالة الأثرية والسور.

وأوضح الوزير أن التعاون بين الوزارتين يعد خير دليل على تكاتف كافة الجهات الحكومية في تلك الفترة للنهوض بمصر مرة أخرى على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن هذا التعاون لم ولن يكون الأخير بين وزارة الآثار وأي من الوزارات أوالجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ مشروعات من شأنها رفع كفاءة وتطوير المواقع والمزارات الأثرية.

ومن جانبه ..قال محمد عبد العزيز مدير مشروع تطوير القاهرة التاريخية إن هذين المشروعين من أهم المشاريع فى الفترة الحالية حيث يهدف الأول إلى تحويل وكالة قايتباي الأثرية إلى فندق تراثي ذي طابع خاص يتم تزويده بمفروشات تحاكي عصر إنشائها لتصبح عنصرا جذاباً ينتمي إلى أجواء القرن الخامس عشر حيث بناها الملك الأشرف أبو النصر قايتباي في عام 885هـ /1481م بما يتيح للزائر المبيت بالمنطقة حتى يتثني له الاستمتاع بكل جزء بالمكان.

وأضاف أن المشروع الثاني يشمل تطوير سور القاهرة الشمالي وهو المدخل الرئيسي للقاهرة التاريخية وتزويده بشاشات عرض عملاقة تعرض تاريخ المدينة وتطورها ومبانيها الهامة ، كما سيتم توزيع كتيبات إرشادية للزائرين بلغات متعددة بالإضافة إلى إنشاء عدد من البازارات وتأجيرها، لافتاً إلى أن هذين المشروعين سوف يكون لهما أكبر الأثر في زيادة دخل الوزارة خاصة في ظل نقص مواردها في الفترة الحالية، مشدداًُ على عدم المساس بالشكل التراثي القديم لهذه المباني الأثرية كافة في ضوء الضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تأهيل وتوظيف الآثار والتي حددتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

أ ش أ