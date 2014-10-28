أجهزة الأمن بسوهاج تكثف جهودها لضبط مرتكبى جريمة قتل 3 أشخاص‎

تكثف أجهزة الامن بسوهاج جهودها لضبط مرتكبى جريمة قتل 3 وإصابة 6 أشخاص نتيجة لتجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج.

دلت التحريات على ان طرفى النزاع هم عائلتى “حماد والزمراد” والمقيمين بناحية الخذندارية دائرة مركز طهطا ونتج عن النزاع مقتل كلا من “سيد حسن بطران” 51 سنة عامل ويقيم بذات العنوان، و ”محمد السيد واصل” 48 سنة محامى، و”محمد عابدين على” 30 سنة عامل ويقيمان بمحافظة الإسكندرية تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى اسيوط الجامعى، وجميعهم ينتمي لعائلة الزمراد ، وإصابة كلا من “احمد محمد بطران” 51 عامل، و “يوسف محمود احمد” 35 سنة عامل، و”جمال محمود عبد الكريم” 55 سنة عامل، وينتمون جميعهم لعائلة حماد، وتم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي.

تم تحرير المحضر رقم 41 احوال مركز طهطا، وجارى سماع شهادة شهود الواقعة ومعرفة ظروفها وملابساتها، وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة.