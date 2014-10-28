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محافظ الجيزة: غلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة

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محافظ الجيزة: غلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة محافظ الجيزة: غلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة

ارشيفية

قرر محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل خلال فترة الدراسة في الفترة الصباحية وكذلك غير المرخصة التي تعمل في الفترة الصباحية والمسائية.

وأشار المحافظ إلي أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب كلف وزير الإسكان بطرح مشروع محور الملك عبد الله بعد تغطية ترعة الزمر لربط الطريق الدائري الجنوبي بالشمالي على الشركات بنظام التصميم والتنفيذ بتكلفة تبلغ 850 مليون جنيه.

وأضاف أنه “جاري إجراءات نزع الملكيات للمنفعة العامة وتعويض المواطنين لتنفيذ المرحلة الثالثة لإنشاء محطات مترو الأنفاق”.

 

أ ش أ

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