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مسيرة بأداب المنيا للمطالبة بالإفراج عن طالبة إخوانية

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مسيرة بأداب المنيا للمطالبة بالإفراج عن طالبة إخوانية مسيرة بأداب المنيا للمطالبة بالإفراج عن طالبة إخوانية

جامعة المنيا

نظم عدداً من طلاب الإخوان مسيرة محدودة بكلية الإداب الكائنة بحي شلبي شمال مدينة المنيا، للإفراج عن الطالبة “رضوي محمد” بقسم الإجتماع والتي تم إعتقلتها سلطات الأمن ، أمس الإثنين.

أحرق طلاب أخوان أخرين سجادة أمام مبني الإدارة المركزية بالحرم الجامعي، وأشاعوا أنهم أحرقوا المبني بالكامل علي مواقع التواصل الإجتماعي لترهيب الطلاب، ونفت إدارة الجامعة ذلك وأكدت قيام بعض طلاب الإخوان بإشعال النيران بسجادة خارج المبني وليس داخله، دون وقوع أي أضرار.

يذكر أن الدكتورجمال الدين أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أكد أن إدارة الجامعة قامت بفصل 6 طلاب من الأخوان من كلية دار العلوم بالجامعة لمدة 3 أسابيع لقيامهم بتنظيم مسيرات شغب يوم 15 من أكتوبر الجاري داخل الحرم الجامعي.

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