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ضبط عاطل هشم زجاج سيارة طبيب وحاول سرقتها بأحد ميادين المنيا

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ضبط عاطل هشم زجاج سيارة طبيب وحاول سرقتها بأحد ميادين المنيا ضبط عاطل هشم زجاج سيارة طبيب وحاول سرقتها بأحد ميادين المنيا

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا ، القبض على عاطل هشم زجاج سيارة طبيب بشرى، في محاولة لسرقتها بميدان عبد المنعم الشرقى بمدينة المنيا.

تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديريه ، بضبط “رمضان . م . ع” -26 سنه- عاطل ومقيم بعزبة شاهين بمدينة المنيا ، أثناء شروعه فى سرقة السيارة رقم “8537 ن – د – أ” عن طريق كسر الزجاج الامامى الايمن للسيارة ومحاولة سرقتها أثناء توقفها بميدان عبد المنعم الغربى بمدينة المنيا.

كشفت التحريات ان السيارة ملك “أسامه محمد مخلوف” -37 سنه- طبيب بشرى ومقيم بالمنيا الجديدة ، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 23638 لسنة 2014 جنح قسم المنيا ، وتولت النيابة التحقيق.

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