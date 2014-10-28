ضبط عاطلين وربة منزل بحوزتهم 3.5 كيلو بانجو وأقراص مخدرة بالمنيا

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض على عاطلين وربة منزل بحوزتهم كمية من البانجو والأقراص المخدرة للاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من رئيس مباحث المخدرات ، بضبط “محسن . م .ط” -39 سنه- عاطل ، ومقيم بأبوهلال بالمنيا ، بحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام للاتجار ، وتحرر محضر بالواقعه برقم 10978 لسنة 2014 إدارى قسم المنيا.

كما تم ضبط “أشرف . أ . أ” -46 سنه- عاطل ومقيم ببنى مزار ، وبحوزته لفافتين من نبات البانجو تزن حوالى 500 جرام للاتجار ، وتحرر المحضر رقم 11621 لسنة 2014 إدارى مركز بنى مزار ، و”ناديه أبو العز . أ” -46 سنه- ربة منزل ، ومقيمة بمغاغة بحوزته 35 قرص مخدر للاتجار.

وتحرر المحضر رقم 64 51 لسنة 2014 إدارى مركز مغاغة ، وباشرت النيابة التحقيق.