أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط عاطلين وربة منزل بحوزتهم 3.5 كيلو بانجو وأقراص مخدرة بالمنيا

Google+ Print
ضبط عاطلين وربة منزل بحوزتهم 3.5 كيلو بانجو وأقراص مخدرة بالمنيا ضبط عاطلين وربة منزل بحوزتهم 3.5 كيلو بانجو وأقراص مخدرة بالمنيا

أرشيفية

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض على عاطلين وربة منزل بحوزتهم كمية من البانجو والأقراص المخدرة للاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء أسامه متولى مدير أمن المنيا ، إخطاراً من رئيس مباحث المخدرات ، بضبط “محسن . م .ط” -39 سنه- عاطل ، ومقيم بأبوهلال بالمنيا ، بحوزته 3 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام للاتجار ، وتحرر محضر بالواقعه برقم 10978 لسنة 2014 إدارى قسم المنيا.

كما تم ضبط “أشرف . أ . أ” -46 سنه- عاطل ومقيم ببنى مزار ، وبحوزته لفافتين من نبات البانجو تزن حوالى 500 جرام للاتجار ، وتحرر المحضر رقم 11621 لسنة 2014 إدارى مركز بنى مزار ، و”ناديه أبو العز . أ” -46 سنه- ربة منزل ، ومقيمة بمغاغة بحوزته 35 قرص مخدر للاتجار.

وتحرر المحضر رقم 64 51 لسنة 2014 إدارى مركز مغاغة ، وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا