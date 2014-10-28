أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مدير مكتب أمن بورسعيد : فكرة إلغاء مباراة الأهلي والمصري لم تكن مطروحة

Google+ Print
مدير مكتب أمن بورسعيد : فكرة إلغاء مباراة الأهلي والمصري لم تكن مطروحة مدير مكتب أمن بورسعيد : فكرة إلغاء مباراة الأهلي والمصري لم تكن مطروحة

 

مذبحة استاد بورسعيد

واصلت محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد ” الإستماع للشاهد الثاني في جلسة اليوم العقيد ” مؤمن السباعي ” والذي كان يشغل وقت الكارثة منصب مدير مكتب مدير أمن بورسعيد .

وأكد السباعي خلال شهادته انه لم يرى بعينه مشاهد إعتداء متبادل بين جمهوري المصري والأهلي بالملعب الذي شهد ” المذبحة ”  مشيراً الى نشوب حالة من الإزدحام أعقبت صافرة نهاية المباراة لنزول جماهير المصري الى الملعب لافتاً بشكل خاص لحالة التزاحم التي نشئت عند الباب الشرقي للإستاد لأنه كان مغلقاً وهو التزاحم الذي آدى لدهس بعض المجني عليهم و فقدانهم حياتهم لهذا السبب .
> وإنتقل السباعي في شهادته للحديث عن الإجتماع الذي عقدته قيادات الأمن بالمحافظة قبل المباراة الشهيرة ، مشدداً أن فكرة إلغاء المباراة لم تكن مطروحة في هذا الإجتماع  مضيفاً بأن الجميع في الوقت ذاته كان متخوف من حالة الإنفلات التي كنا نعاني منها .

واشار السباعي أن مدير الأمن وتجاوباً مع تلك المخاوف أمر بزيادة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الملعب ومنع دخول الشماريخ خاصة وأن المباراة تجمع جمهورين بينهما حالة من الإحتقان الشديد .

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الإتهامات تتعلق بإرتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات
> القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا