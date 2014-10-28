مدير مكتب أمن بورسعيد : فكرة إلغاء مباراة الأهلي والمصري لم تكن مطروحة

واصلت محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد ” الإستماع للشاهد الثاني في جلسة اليوم العقيد ” مؤمن السباعي ” والذي كان يشغل وقت الكارثة منصب مدير مكتب مدير أمن بورسعيد .

وأكد السباعي خلال شهادته انه لم يرى بعينه مشاهد إعتداء متبادل بين جمهوري المصري والأهلي بالملعب الذي شهد ” المذبحة ” مشيراً الى نشوب حالة من الإزدحام أعقبت صافرة نهاية المباراة لنزول جماهير المصري الى الملعب لافتاً بشكل خاص لحالة التزاحم التي نشئت عند الباب الشرقي للإستاد لأنه كان مغلقاً وهو التزاحم الذي آدى لدهس بعض المجني عليهم و فقدانهم حياتهم لهذا السبب .

> وإنتقل السباعي في شهادته للحديث عن الإجتماع الذي عقدته قيادات الأمن بالمحافظة قبل المباراة الشهيرة ، مشدداً أن فكرة إلغاء المباراة لم تكن مطروحة في هذا الإجتماع مضيفاً بأن الجميع في الوقت ذاته كان متخوف من حالة الإنفلات التي كنا نعاني منها .

واشار السباعي أن مدير الأمن وتجاوباً مع تلك المخاوف أمر بزيادة الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الملعب ومنع دخول الشماريخ خاصة وأن المباراة تجمع جمهورين بينهما حالة من الإحتقان الشديد .

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الإتهامات تتعلق بإرتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات

> القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.