محافظ الجيزة يكلف رؤساء الوحدات المحلية بوضع خطة مدتها 6 أشهر وموافاته بإنجاز بنودها

كلف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بأعمال ومهمات محددة ووضع برنامج زمني مدته 6 شهور مقسم على مراحل زمنية لإنجاز أهداف واضحة المعالم لها مخرجات يمكن الحكم عليها وتقييمها، مؤكدا أن دور رئيس الوحدة المحلية هام للغاية لأنه يتصل بالمواطنين مباشرة.

وقال عبد الرحمن -خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء- إن اجتماع مجلس المحافظين خلال الأسبوع الماضي أكد ضرورة تقييم رؤساء الوحدات المحلية باعتبارهم المشغلين للخلية الأولى وهى الوحدة المحلية فجسد الحكم المحلى يبدأ برئيس الوحدة المحلية إذا صلحت الخلية الأولى يصلح الجسد كله .

وأشار إلى أن رؤساء الأحياء ورؤساء المراكز يمكن أن تعطى لهم فرصة كاملة لاقتراح ما يلزم المواطنين بحكم اختصاصهم وتعرض على النائب المختص وتترجم إلى متطلبات مالية مع السكرتير العام والمحافظ خلال أسبوعين ، موضحا أنه يجب أن يتم ارسال تقرير شهرى عن انجاز هذه الخطة أى6 تقارير خلال 6 اشهر.

واكد المحافظ أن دور رؤساء المراكز والأحياء هي الخطوة التالية لرؤساء الوحدات المحلية من التركيز خلال الفترة القادمة على النظافة والصحة والتعليم واستخدام ما لديهم من إمكانيات لتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين .

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