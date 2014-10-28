رئيس عمليات البحث الجنائي: انقذنا “مانويل جوزيه” في مذبحة بورسعيد

استمعت محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد ” لشهادة الرائد ” اسلام حامد “رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد خلال الأحداث .

وأكد حامد خلال شهادته بأنه و وزميل له لمح المدير الفني البرتغالي للنادي الأهلي وقت الكارثة ” مانويل جوزيه ” يسير متمهلاً بصورة بطيئة لا تتناسب مع فداحة الموقف نظراً لكبر سنه فقاما على الفور بالتوجه نحوه و الإسراع به لداخل غرفة ملابس الاعبين.

وتابع : حالة من الهرج و المرج نشأت بملعب المباراة نظراً لنزول مشجعي ” المصري ” من ناحية المدرج الغربي الذي يتميز بقصر “السور ” الخاص به الأمر الذي سهل من مهمة الجماهير في النزول.

وأضاف:” رأينا مجموعة من الجماهير تركض بطول الملعب وتركض ناحية لاعبي النادي الأهلي “.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وعددهم 73 مجموعة من الإتهامات تتعلق بإرتكاب جنايات “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلي ”الألتراس” انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.