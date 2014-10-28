بالصور والفيديو .. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم ونيابات أبوقرقاص‎

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل ان انشاء مجمع محاكم ونيابات أبوقرقاص يأتي في إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين في المراكز والمدن بهدف التيسير على المتقاضين وسرعة الإنجاز والفصل في القضايا.

وأعلن وزير العدل عن إنشاء مجمع محاكم في الفترة القادمة بكل من مدينة مطاي وسمالوط وجاري دراسة انشاء محكمة قضاء إداري بمحافظة المنيا ودائرة استئنافية بمركز ابوقرقاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ، يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لمجمع محاكم ونيابات أبو قرقاص الذي يقام على مساحة 650 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليون جنيه.

وقال الوزير عن رحلته سويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة أنها ليست زيارة عادية، وانما هو منتدي لاسترداد الأموال وهناك وفد يضم كافة الطوائف للمشاركة في المنتدي ، حيث نسعى إلى استراد حقوق الشعب المصري.

اضاف الوزير انه سوف يقتص لأرواح شهداء حادث العريش عن طريق القضاء العادل والناجز والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ، مؤكداً “لا يوجد في القضاء أي تيارات والجميع يعمل لمصلحة الوطن ومن يثبت مخالفته للقانون فلا مكان له بيننا”

وأكد الوزير حرص الوزارة علي ميكنة جميع المحاكم حتي تؤدي الخدمة للمتقاضين في سهوله ويسر ، حيث تسير الوزارة في خطوات جادة حالياً لتحويل القضاء من ورقي الى الكتروني ، مضيفاً انه تم توقيع 3 بروتوكلات مع الاتحاد الاوربي ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات بهدف تطوير المحاكم في الفترة القادمة.

أعلن الوزير انه سيتم مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه ، غداً الأربعاء ، وسنعمل علي اخراجه بشكل دقيق ، مؤكدا انه لا يمكن تحديد موعد الانتهاء من القانون.

وصف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا افتتاح مجمع محاكم ابوقرقاص بانه خطوة ايجابية للأمام لأن العدل هو أساس الملك ،لذا فإحلال وتجديد المحاكم التي تم حرقها عقب فض اعتصام رابعة والنهضة يعد البداية لإعادة المحاكم إلى المستوى الذي تليق به سواء للقضاة او للمواطنين.

وأكد المحافظ انه اثناء تقديمه العزاء لشهداء حادث العريش كان المطلب الوحيد لأمهات الشهداء هو القصاص وسرعة تحقيق العدالة وهذا ما تسعى اليه وزارة العدل في المرحلة القادمة.

تهدف زيارة وزارة العدل إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم ، ويتم تزويدها بأحدث التقنيات الآلية في تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات.