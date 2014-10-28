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على ضوء نتائج البرلمان التونسى..تعرف على أبرز 4 مرشحين للرئاسة

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1391536_382911368527100_7299929864334136871_nمنذ أن أغلقت هيئة الانتخابات التونسية باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 1 أكتوبر وتشهد تونس منافسة بين 27 مرشح أعتمدت هيئة الانتخابات أوراق ترشحهم.

الأوفر حظا

ومن بين جميع المرشحين لمنصب الرئيس التونسى يأتي أربعة مرشحين هم الأوفر حظا فى الشارع التونسى بعد ظهور نتائج انتخابات السلطة التشريعية وحصد أحزابهم أو التيارات المنتمين اليها لمقاعد البرلمان وهم  الباجى قائد السبسى مؤسس حركة نداء تونس التى حصلت على أغلبية برلمانية بعدد”83مقعد”، والمنصف المرزوقى الرئيس المؤقت  المنتهية ولايته لتونس ، والمرشح الثالث هو سليم الرياحى هو سياسي ورجل أعمال تونسى ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر ، المرشح الرابع هو حمة الهمامى زعيم حزب العمال “اليسارى”.

 

الباجى قائد السبسى

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السبسى

المرشح الأول هو الباجى قائد السبسى محامى وسياسىى تولى عدة مسؤوليات هامة في الدولة التونسية منها عمله كمستشار للزعيم التونسى الراحل الحبيب بورقيبة,وتولى “السبسى” منصب رئيس وزراء تونس منذ 27 فبراير 2011 إلى 13 ديسمبر 2011,وهو ومؤسس حركة نداء تونس التى حصلت على أغلبية برلمانية بعدد”83مقعد” وتقدم “السبسى”بأوراق ترشحه يوم 9سبتمبر الماضى.

 

 

 

المنصف المرزوقى

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المنصف المرزوقى

والمرشح الثانى هو المنصف المرزوقى الرئيس المؤقت  المنتهية ولايته لتونس,و”المرزوقى” سياسى ومفكر تونسى حاصل على شهادة دكتوراه فى الطب و مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  الذى حصل على “4مقاعد”فى الانتخابات التشريعية الأخيرة,ويذكر أن المرزوقى مدعوم من قبل حركة النهضة
> “الإسلامية” التى حصلت على “68مقعد”وتأتى فى المركز الثانى فى الحصول على عدد المقاعد بعد حركة نداء تونس وتقدم”المرزوقى”بأوراق ترشحه يوم 20سبتمبرالماضى.

 

 

 

 

سليم الرياحى

سليم الرياحي

سليم الرياحي

والمرشح الثالث هو سليم الرياحى هو سياسي ورجل أعمال تونسى ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر الذى حصل على”17مقعد”فى البرلمان التونسى ويأتى الاتحاد الوطنى الحر فى المرتبة الثالثة فى عدد المقاعد البرلمانية بعد حركة نداء تونس وحركة النهضة,وقد أعلن الأمين العام للاتحاد الوطنى الحر ماهر بن ضية عن ترشح”الرباحى”فى15أغسطس الماضى.

حمة الهمامى

حمة الهمامى

حمة الهمامى

هوالمرشح الرابع هو حمة الهمامى زعيم حزب العمال “اليسارى” التونسى والمتحدث باسم الجبهة الشعبية التونسية التى حلصت على “12مقعد”لتأتى فى المركز الرابع من حيث عدد المقاعد البرلمانية, وقدم “الهمامى”أوراق ترشحه يوم 19سبتمبر.

 

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