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شاهد النفي بمذبحة بورسعيد : لم أتلقى إخطارات بوجود تجاوزات بالاستاد

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شاهد النفي بمذبحة بورسعيد : لم أتلقى إخطارات بوجود تجاوزات بالاستاد شاهد النفي بمذبحة بورسعيد : لم أتلقى إخطارات بوجود تجاوزات بالاستاد

محاكمة مذبحة بورسعيد

واصلت محكمة جنايات بورسعيد  جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة بورسعيد ” للإستماع لشاهد النفي في القضية الرائد  باسل محمد الأمين  والذي كان يشغل أبان الحادث منصب مشرف عمليات النجدة بمديرية أمن بورسعيد.

وقال الأمين إنه لم يرد له أى إخطارات بوجود تجاوزات بالإستاد قبل الأحداث .  

جدير بالذكر أن 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولي النادي المصري وعدد من المتهمين من شباب التراس النادي المصري  يمثلون أمام القضاء لمقتل 73 مشجع من نادي الأهلي  أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الأهلي و النادي المصري في الأول من فبراير 2012.

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