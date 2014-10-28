“أبو سعدة” يطالب بوقف تنفيذ عقوبات قانون التظاهر على المظاهرات السلبية

المراسل – مارينا ميلاد

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان، إن قانون التظاهر بهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين، معربًا عن قلقه إزاء الحكم الصادر على 23 من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مسيرة الأتحادية” بالسجن ثلاث سنوات.

وطالب أبو سعدة، الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلمياً، إضافة إلى إيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة القانون.