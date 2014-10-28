محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير نفق أبو الريش بالزقازيق

قام الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بجولة تفقدية مفاجئة لتفقد أعمال تطوير نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق ، وشدد على مقاول التنفيذ بسرعة الانتهاء من الأعمال بالنفق وتركيب بلاعات صرف لمياة الأمطار أسفل النفق خاصة مع قدوم فصل الشتاء .

كما قام المحافظ بتفقد موقف أبو حسين بمدينة الزقازيق وطلب من رئيس مركز ومدينة الزقازيق بنقل الموقف في الأرض الفضاء الكائنة خلفه بهدف توسعة الطريق وللمساهمة في القضاء على التكدس المروري وتحقيق سيولة مرورة وفتح الشوارع أمام السيارات والمارة .

ولاحظ المحافظ خلال جولته وجود 8 محلات جديدة قام أصحابها بالتعدي على الرصيف، فكلف رئيس المدينة بإستدعائهم فوراً والتنبيه بإزالة التعدي على نفقتهم الخاصة ، مؤكداً أن هذه رسالة توجه للجميع أن الدولة قوية وتستطيع حماية ممتلكاتها وتسعى لتحقيق سبل الراحة لجميع المواطنين .

كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتوفير أماكن انتظار تصمم بطريقة جمالية بجوار الموقف تستخدم لراحة الركاب والمواطنين .