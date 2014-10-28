مدير مكتب أمن بورسعيد : كنت برفقة مدير الأمن بالاستاد حتى الساعة 11 مساءا

شهد العقيد مؤمن محمد السباعى البالغ من العمر 37 عاما والذي كان يشغل مدير مكتب مدير أمن بورسعيد أبان الأحداث أمام محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد محمد فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد.

وأوضح بأنه كان مسؤال عن المكتب الفنى للمدير وتلقى البوستة والإخطارات مضيفا أنه يوم الواقعة كان موجود باستاد بورسعيد برفقة مدير الأمن وأنهما وصلا الاستاد الساعة 3 وربع عصرا وغادر الاستاد الساعة 11 مساء بمفرده وذهب الى مكتب مدير الأمن , بينما توجه مدير الأمن الى محطة سكة حديد بورسعيد.

جدير بالذكر أن 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولي النادي المصري وعدد من المتهمين من شباب التراس النادي المصري يمثلون أمام القضاء لمقتل 73 مشجع من نادي الأهلي أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الأهلي و النادي المصري في الأول من فبراير 2012.