حمدين صباحى يهنيء “مباركة عواينية” و”سعاد بيولي” بالفوز في الانتخابات البرلمانية التونسية

أعرب رئيس التيار الشعبي حمدين صباحي عن سعادته بفوز عضوتا التيار الشعبي بتونس مباركة عواينية وسعاد بيولي في الانتخابات البرلمانية.

وقال حمدين: المناضلتان الرائعتان مباركة عواينية وسعاد بيولي، عضوتا حزب التيار الشعبي في تونس ،تابعت ببالغ السرور خبر نجاحكما في الانتخابات البرلمانية التونسية عن جدارة واستحقاق على قوائم ” الجبهة الشعبية “، داعيا المولى عز وجل أن يسددكما في أداء دوركما البرلماني كنائبتين عن الشعب التونسي، وفقا لما تحتمه علينا جميعا المسئولية الوطنية في هذه الفترات الصعبة التي يعيشها وطننا العربي، وبما يحقق أحلام شهدائنا التي قضوا حياتهم في سبيلها، وطموحات شعوبنا في بناء دولة العدل والحرية.