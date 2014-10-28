الأهلي يكشف.. كيف تسبب ملعب أسيوط في إصابة عمرو جمال

وجه وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أصابع الاتهام في إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر بقطع في الرباط الصليبي إلى سوء حالة أرضية ملعب أسمنت أسيوط.

إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

الأهلي يوضح أسباب إرجاء الإعلان عن إصابة عمرو جمال

وتعرض المهاجم الدولي للإصابة خلال مباراة المارد الأحمر أمام الأسيوطي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز، حيث خرج من ملعب أسمنت أسيوط الذي استضاف المباراة قبل نهاية الشوط الأول.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها المهاجم الواعد صاحب الـ23 عاما إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أشهر.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "حالة ملعب أسمنت أسيوط كانت سيئة جدا، وبالتأكيد كان لها دورا في إصابة عمرو جمال".

وأوضح "إصابات الرباط الصليبي غالبا تكون بسبب تحركات خاطئة من اللاعبين، ولكن عمرو جمال من اللاعبين المعروف عنهم رشاقتهم وقدراتهم الرائعة في التحكم بحركة أجسادهم، ولكن أرضية الملعب سيئة بالتأكيد تؤثر على حركة اللاعبين".

وواصل الصخرة متما "ولذلك كنا نرفض السفر واللعب في أسيوط".

وكان الأهلي يرفض السفر للعب في أسيوط بعد نقل المباراة من بني سويف، قبل أن يوافق في النهاية مقابل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.