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بدء توزيع “تقاوي” الموسم الشتوى لمزارعى القمح بسوهاج‎

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بدء توزيع “تقاوي” الموسم الشتوى لمزارعى القمح بسوهاج‎ بدء توزيع “تقاوي” الموسم الشتوى لمزارعى القمح بسوهاج‎

أرشيفية

بد​أ​ت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج فى توزيع تقاوى الموسم الشتوى لمزارعى القمح بدائرة مركز سوهاج بمعدل شيكارة لكل فدان يزرع قمح وذلك من تقاوى سدس 1 و12 وجيزة 168 باعتبارهم أجود انواع التقاوى واعلاهم انتاجية وخالية من الأمراض النباتية المعدية.

 وقال فتحى محمد محمود مدير عام التعاون الزراعى بمركز سوهاج ان سعر شكارة التقاوى هذا الموسم لم يتغير عن الموسم الزراعى السابق بسعر 150 جنية وان إجمالى المساحة المستهدف زراعتها هذا العام 21 الف فدان.

 وأضاف محمود انه يجرى الان عملية تخزين حصص الاسمدة للموسم الشتوى 2014 – 2015 بالجمعيات الزراعية حتى الانتهاء من الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة ثم البدء فى التوزيع الفورى موضحا انة تم وصول 20% من حصص الاسمدة المقررة لمركز سوهاج.

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