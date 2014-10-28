وزير العدل في المنيا: “قضائنا ناجز وسيقتص لجميع الشهداء”

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل “الجميع يعمل لمصلحة الوطن ومن يثبت مخالفته للقانون فلا مكان له بيننا”.

وأضاف صابر أن هناك وفداً سوف يحضر منتدي بسويسرا لإستراد حقوق الشعب المصري، مشيراً إلى أن سويسرا من الدول المتعاونة مع مصر وقامت بالتحفظ علي الأموال المنهوبة، ولكن كل ذلك يتوقف علي عدد من الإجراءات التي يتم إتباعها.

وأكد صابر أنه سوف يقتص لأرواح شهداء العريش، من خلال القضاء العادل والناجز والتعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق القصاص لأرواح الشهداء.

جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل إلي محافظة المنيا وكان في إستقباله اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، لإفتتاح مجمع محاكم أبو قرقاص الجديد، وذلك في إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين في المراكز والمدن المحرومة، والتي تتضمن التيسير على المتقاضين وسرعة الإنجاز والفصل في القضايا.