محافظ القاهرة: بدء الإجراءات التنفيذية لتطوير منطقة المنيل القديم

أعلن الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة عن بدء الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة المنيل القديم وتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية ووزارة الإسكان لتطوير المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 21000 متر مربع .

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وم.صلاح جنيدي رئيس هيئة الأوقاف بحضور اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وممثلي وزارة الإسكان وعدد من قيادات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف ومحافظة القاهرة .

وصرح المحافظ بأن المنطقة تضم حاليا عددا من المباني العشوائية وورش ومحلات تجارية وهي تعد من أقدم المناطق العشوائية الآمنة بالقاهرة وتقع بمنطقة متميزة على أرض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية ومشروع التطوير يتضمن إقامة عدد من العمارات السكنية ومحلات تجارية تخصص لصالح المواطنين المقيمين بالمنطقة والذين تم حصرهم بمعرفة أجهزة المحافظة بالإضافة إلى مشروع استثماري كوحدات سكنية وإدارية لصالح هيئة الأوقاف لتغطية مصاريف مشروع التطوير والذي تقوم الهيئة بتمويله بالكامل مع إضافة الخدمات اللازمة للمنطقة لتحقيق احتياجات القاطنين بها .

وأكد المحافظ على ضرورة مراعاة التخطيط التفصيلي للعمارات بأن لا يقل مساحة الوحدة عن 63 مترا مربعا وتضم غرفتين مغلقتين وصالة وحماما ومطبخا ، وطالب بسرعة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص للعمارات التي سيبدأ بها المشروع على أن تستخرج باقي التصاريح تباعاً لخطة العمل .

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة والهيئة هدفهما تطوير العشوائيات خاصة في الأراضي التابعة لهم وتوفير السكن الآدمي والصحي والآمن لقاطنيها دون النظر لتحقيق أي أرباح مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات ومراعاة البعد الاجتماعي للسكان مع إمكانية التعويض على حساب المحلات التجارية .

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