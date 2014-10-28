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إخلاء مبنى الوحدة المحلية بالدلنجات في البحيرة بعد بلاغ بوجود قنبلة‎

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إخلاء مبنى الوحدة المحلية بالدلنجات في البحيرة بعد بلاغ بوجود قنبلة‎ إخلاء مبنى الوحدة المحلية بالدلنجات في البحيرة بعد بلاغ بوجود قنبلة‎

أرشيفية

تم إخلاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة بعد بلاغ بوجود قنبلة داخل المبنى.

كان اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى بلاغا من ، سمير قاسم رئيس الوحدة المحلية لمركز الدلنجات بقيام أحد الأشخاص بإرسال رسالة تحذيرية بوجود قنبلة داخل المبنى.

و كشفت التحريات عن تلقى محمد أبو السعود سكرتير الوحدة المحلية لمركز الدلنجات، رسالة على هاتفه المحمول تفيد بوجود قنبلة داخل المبنى،على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتم إخلاء المبنى من الموظفين، وفحصه بواسطة خبراء المفرقعات و تبين أن البلاغ كاذب.

يواصل رجال المباحث جهودهم للتوصل إلى مرسل الرسالة الكاذبة ، وعاد الموظفون بالمجلس الى ممارسة أعمالهم عقب التأكد من كذب البلاغ.

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