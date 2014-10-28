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بالصور.. «تنفيذى الجيزة» يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء

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بالصور.. «تنفيذى الجيزة» يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء بالصور.. «تنفيذى الجيزة» يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء سيناء

بدأ المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة إجتماعه اليوم الثلاثاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا فى العملية الإرهابية بشمال سيناء.

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن يد الإرهاب لا تفرق بين أحد وعلينا أن ننتبه لذلك بالتكاتف بين أفراد المجتمع والعمل والإنتاج كلاً فيما يخصه والوقوف بجانب القوات المسلحة والشرطة فى الحرب ضد الإرهاب .

وقررت المحافظة وضع خطة مع مديرية أمن الجيزة تستهدف الإستفادة من القرار الجمهورى الصادر بشأن حماية وتأمين المنشآت الحيوية والمرافق العامة من القوات المسلحة مع قوات الشرطة وأن الإعتداء عليها يعد بمثابة إعتداء على منشأة عسكرية يخضع المتهم فيها لمحاكمة عسكرية .

من ناحية أخرى بدأت محافظة الجيزة فى إعداد برنامج عمل يمتد لمدة 6 أشهر قادمة لسرعة إنجاز المشروعات القائمة خاصة ما يتعلق منها بالخدمات الجماهيرية منها النظافة والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والتى يكون لها مردور سريع بين المواطنين على أن يتم إعداد تقرير شهرى من رؤساء الوحدات المحلية من أحياء ومراكز ومدن بالأهداف التى تحققت .

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإحكام الرقابة المالية على الأداء ومراجعة الموقف بشأن الخطة الإستثمارية وضبط أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها مع تحفيز من يثبت إنجاز فى تحقيق الأهداف المرجوة وإشراك المجتمع المدنى خاصة فيما يتعلق بالنظافة ومتابعة عمل الشركات التى تم التعاقد معها وتطبيق غرامات تأخير طبقاً للتعاقدات المبرمة ومراجعة نُظم صرف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والإهتمام بالأنفاق والكبارى.
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> وأكد عبد الرحمن خلال الإجتماع الذى حضره كافة القيادات التنفيذية والأمنية أنه سيتم إعداد خريطة بأملاك الدولة وموقف وضع اليد عليها وسرعة التعامل القانونى مع أى محاولات للإعتداء على أملاك الدولة وإزالتها فوراً وتشديد الرقابة على الأراضى الزراعية لمنع أى تعديات من خلال اللجان المشَكلة لذلك من حماية الأراضى وزيادة الإهتمام بالوحدات الصحية وتطويرها بهدف تقديم خدمة طبية نموذجية .

حضر الإجتماع اللواءن أسامة شمعة وعلاء الهراس نائبى المحافظ واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والمهندس راضى أمين السكرتير المساعد للمحافظة واللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة .
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