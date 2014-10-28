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إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

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إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي إصابة عمرو جمال بقطع في الرباط الصليبي

تأكدت إصابة عمرو جمال مهاجم الأهلي الدولي بقطع في الرباط الصليبي، بعدما خضع لفحوصات طبية يوم الثلاثاء.

وخرج جمال من مباراة الأهلي أمام الأسيوطي سبورت يوم الاثنين في الجولة السادسة من الدوري المصري مصابا قبل نهاية الشوط الأول.

وخضع المهاجم الدولي لأشعة رنين مغناطيسي صباح يوم الثلاثاء، والتي أثبتت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وفي غضروف الركبة.

وقرر الأهلي إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي في أسرع وقت.

وبذلك، يغيب جمال عن الملاعب مبدئيا لفترة قد تصل إلى ستة أشهر.

ويفقد منتخب مصر كذلك مهاجمه الأساسي أمام السنغال وتونس في الجولتين الحاسمتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015 نوفمبر المقبل.

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