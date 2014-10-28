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الأهلي يوضح أسباب إرجاء الإعلان عن إصابة عمرو جمال

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الأهلي يوضح أسباب إرجاء الإعلان عن إصابة عمرو جمال الأهلي يوضح أسباب إرجاء الإعلان عن إصابة عمرو جمال

أوضح وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أسباب التأخر في الإعلان عن إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر بقطع في الرباط الصليبي.

طالع تفاصيل الإصابة

وخرج جمال من مباراة الأهلي أمام الأسيوطي سبورت يوم الاثنين في الجولة السادسة من الدوري المصري مصابا قبل نهاية الشوط الأول.

وخضع المهاجم الدولي لأشعة رنين مغناطيسي صباح يوم الثلاثاء، والتي أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي وفي غضروف الركبة.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "كنا نعرف بخبر إصابة عمرو جمال منذ نهاية مباراة الأسيوطي".

واستدرك مضيفا "ولكننا فضلنا إرجاء الإعلان عنها لما بعد الفحوصات الطبية يوم الثلاثاء، على أمل ألا تخرج إيجابية".

وكان خالد محمود طبيب الأهلي قد نفى يوم الاثنين إصابة اللاعب بالرباط الصليبي، وصرح بأنها عبارة عن نطحة في الركبة.

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