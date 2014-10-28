شاهد النفي بمذبحة بورسعيد : لم أشاهد القتل ووظيفتي توصيل الإخطارات لا سلكيا

أدلى الرائد باسل محمد الأمين حلمى شاهد النفى ومشرف غرفة عمليات النجدة بمديرية امن بورسعيد أبان مذبحة بورسعيد بشهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد.

وقال الأمين إنه لم يشاهد حالات القتل أو الاصابات وأن طبيعة عمله هو حلقة الوصل بين القيادات والضباط والأفراد وتوصيل المعلومات والإخطارات وأنه كان يتلقى الإخطارات لا سلكيا.

جدير بالذكر أن 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و 3 من مسئولي النادي المصري وعدد من المتهمين من شباب التراس النادي المصري يمثلون أمام القضاء لمقتل 73 مشجع من نادي الأهلي أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الأهلي و النادي المصري في الأول من فبراير 2012.