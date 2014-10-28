مصرع 3 وإصابة 5 في حوادث متفرقة بالمنوفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين في حوداث سير بمحافظة المنوفية ، اليوم ، بمركز السادات وتم نقل المصابين والمتوفين للمستشفيات ورفع آثار الحوادث وتسيير حركة المرور وتولت النيابة التحقيقات .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اولى البلاغات يفيد بتصادم بطريق ” كفر داوود – الطرانة ” امام قرية الطرانة مركز السادات بين دراجة نارية قيادة “شعبان محمد على” -22 سنة- و”ابراهيم متولى قنديل” 64 سنة اثناء سيره مترجلا ، ونجم عن الحادث مصرع الثانى متأثراً بإصابته وتم نقله لمستشفى السادات، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

كما وقع حادث تصادم بطريق “مفارق التحرير – اليافطة” بمدينة السادات بين السيارة رقم “ل س 2584″ قيادة كرم محمد رشدى والسيارة رقم “ق ا م 7217″ قيادة “الامير حلمى عزت”، ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الثانية متأثراً بإصابته، وإصابة مرافقه “عمرو جمال صلاح” وحالته العامة سيئة، وبتوقع الكشف الطبى على الجثة تبين انها الوفاة نتجت عن الإصابات ونفى الشبهة الجنائية وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

وشهدت المنطقة الصناعية بالسادات حادث تصادم بين سيارة أجرة قيادة “احمد بشير حافظ” 25 سنة واتوبيس خاص قيادة “احمد محمد على” 51 سنة مدير عام بشركة الشرق الأوسط للتجارة والاستثمار، ونجم عن الحادث مصرع قائد السيارة الاولى متأثرا بإصابته وإصابة مرافقيه كل من لمياء محمد زكى و عايدة محمد السيد، و وتم نقلهم لمستشفى السادات العام وتولت النيابة التحقيقات.