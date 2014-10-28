وليد سليمان يعتذر لحكم مباراة الأسيوطي

أصدر وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى، بيانًا يعتذر فيه عما بدر منه ضد الحكم الدولى شريف رشوان، فى لقاء الأهلى والأسيوطي،بعد حصوله على الكارت الأحمر وطرده من المباراة مما جعله يعترض بطريقة غير لائقة، كادت أن تتطور للاشتباك مع الحكم.

قال وليد سليمان خلال البيان: أعتذر لأسرة كرة القدم المصرية بصفة عامة، وللحكم الدولى شريف رشوان بصفة خاصة، عما بدر من جانبى فى واقعة طردى”. وأضاف “الحاوى” “لم أقصد أبدا الاحتكاك بالحكم، وكنت فقط أحاول توضيح الصورة له، بعد أن فوجئت بإشهاره الكارت الأصفر، وكان الإنذار الثانى لى وهو ما يعنى طردى، وحاولت الاندفاع للحكم قبل إشهاره للكارت الأحمر لمنعه، وعندما سبق السيف العذل، قمت لا إراديا بالاعتراض والاحتجاج على القرار، بالتلويح بيدى، كما هى عادة اعتراض كل اللاعبين فى كل مكان وزمان، إلا أن قرب المسافة بينى وبين الحكم، جعلت يدى أثناء رفعها “تشبك” بفانلة الحكم، لترتفع مع يدى كما ظهرت عبر شاشات التليفزيون.

وأكد سليمان على محاولته الاتصال بالحكم شريف رشوان للاعتذار له، إلا أن محاولاته باءت بالفشل نظرا لإغلاق تليفونه المحمول، ولذا يتقدم باعتذاره الشديد للحكم ولكل أعضاء أسرة كرة القدم المصرية، وأعلن مقدما ترحيبي بأى قرار أو عقوبة تصدر من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة مهما كانت، وأرجو تقبل الاعتذار.