بالفيديو| سعيد توفيق: إقالة وزير الثقافة خطوة مهمة لكنها ليست كافية

كتب : شريف حسين منذ 23 دقيقة

قال الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، إن أسباب استقالته من منصبه هي أخونة وزارة الثقافة وإقالة وإقالة القيادات جميعها، وإساءة معاملتهم، وإساءة معاملة المثقفين أنفسهم، وتجريف الثقافة وتخفيض ميزانيتها، في الوقت الذي كان المثقفون يطالبون فيه بزيادة أنشطة الوزارة، مضيفا أن عدم إيمان الإخوان المسلمين بالثقافة كمكون أساسي من هوية الأمة، من أسباب استقالته أيضا.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "لا أظن أن المثقفين سوف يتخلون عن مواجهة وزير الثقافة"، مؤكدا أن إقالة الوزير فقط قد يكون خطوة مهمة، لكن المسألة ليست فقط إقالة الوزير، ولكن أزمة للثقافة نفسها.

سنوافيكم بالفيديو بعد قليل..