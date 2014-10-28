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رونالدو و5 لاعبين من ريال مدريد ينافسون ميسي وألمانيا على الكرة الذهبية

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رونالدو و5 لاعبين من ريال مدريد ينافسون ميسي وألمانيا على الكرة الذهبية رونالدو و5 لاعبين من ريال مدريد ينافسون ميسي وألمانيا على الكرة الذهبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" يوم الثلاثاء عن أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2015.

وحافظ كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد والفائز بالجائزة العام الماضي على تواجده كالعادة في القائمة، في مواجهة محفوظة أمام ليونيل ميسي ساحر برشلونة.

وضمت القائمة التي أعلنها الموقع الرسمي للفيفا ستة لاعبين من ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

وينافس أيضا الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي رحل من الميرنجي إلى مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم الجاري.

كما يمثل بايرن ميونيخ ستة لاعبين في القائمة، 5 منهم فازوا مع منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل.

ومن برشلونة، يظهر ثلاثة لاعبين مع ميسي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، كريم بنزيمة، جيمس رودريجيز، سيرخيو راموس، توني كروس (ريال مدريد) - باستيان شفاينشتايجر، فيليب لام، ماريو جوتزه، توماس مولر، مانويل نوير، آريين روبن (بايرن ميونيخ) - ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، أندريس إنيستا، خافيير ماسكيرانو (برشلونة) - تيبو كورتوا، دييجو كوستا، إدين آزار (تشيلسي) - أنخيل دي ماريا ( مانشستر يونايتد) - زلاتان إبراهيموفيتش (باريس سان جيرمان) - بول بوجبا (يوفنتوس) - ويايا توريه (مانشستر سيتي)

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