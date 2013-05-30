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مرسي يلتقي وزيري "الدفاع" و"الداخلية".. ويكلفهما بالإسراع في تنفيذ مطالب أهل سيناء

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مرسي يلتقي وزيري "الدفاع" و"الداخلية".. ويكلفهما بالإسراع في تنفيذ مطالب أهل سيناء مرسي يلتقي وزيري "الدفاع" و"الداخلية".. ويكلفهما بالإسراع في تنفيذ مطالب أهل سيناء

كتب : محمد عاشور منذ 22 دقيقة

اجتمع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، اليوم، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، مع وزيري الدفاع والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية، وذلك لمُتابعة تطورات العملية الأمنية الجارية في سيناء لمُلاحقة خاطفي الجنود السبعة المُحررين، وتطهير سيناء من كافة البؤر الإجرامية، وأعمال البلطجة والخروج علي القانون.

وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية التواصل الدائم مع شيوخ وعواقل وأهل سيناء.

كما كلف الوزراء بضرورة الإسراع في بحث وتلبية مطالب أهالي سيناء العادلة، مُشددًا على أهمية أن تشهد الفترة القادمة خطوات ملموسة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في سيناء، وإيلاء أبنائها الاهتمام الذي يستحقونه.

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