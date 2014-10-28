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ألمانيا تعقد مؤتمرا دوليا من أجل اللاجئين السوريين

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يعقد الثلاثاء، مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين، لبحث مأساة اللاجئين في سورية والدول المجاورة.
>وينتظر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، مشاركة ممثلين من 40 دولة ومنظمة، بينهم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتريس، ورئيس الوزراء اللبناني تمام سلام.
>وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت مساء الإثنين، عقب اجتماعها مع سلام في برلين عن أملها في أن يسفر المؤتمر عن مساعدة شاملة للدول المجاورة لسورية المتضررة من موجات اللاجئين السوريين.
>وقالت ميركل: «آمل أن تنطلق من هذا المؤتمر إشارة قوية للتضامن».
>وذكرت ميركل أن لبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة لديه حاليا مليون لاجئ مسجل، وقالت: «لن أتطرق هنا إلى الأعداد غير المسجلة»، موضحة أنه من الصعب في ألمانيا تصور ماذا يعني ذلك للبنان، مؤكدة في الوقت نفسه موقف بلادها التضامني مع لبنان.

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