سلمان العودة يؤكد اعتقال محمد العريفي

أكد الداعية الإسلامي، سلمان العودة، خبر احتجاز السلطات السعودية، الداعية محمد العريفي، على خلفية تصريحات له انتقد فيها قطار المشاعر، أثناء موسم الحج.

وقال «العودة»، في حسابه على «تويتر»، مساء الاثنين: «اللهم اكتب له فرجا عاجلاً ورده لأهله ومحبيه، واجعل ما أصابه رفعة وأجرا، والحمد لله على كل حال».

ودشن محبو «العريفي» هاشتاج «#العريفي_خلف_القضبان»، في إشارة إلى تعرض الداعية السعودي محمد العريفي إلى الحبس مؤخراً.

محبو الشيخ العريفي أبدوا تعاطفهم في معظم التغريدات التي شملها الهاشتاج، مؤكدين أن الشيخ يقبع وراء القضبان، في وقتٍ لم تصدر فيه السلطات السعودية أي تصريحات رسمية حول اعتقاله منذ 3 أسابيع.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

// ]]>